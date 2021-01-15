Сегодня, 15 января, состоялось заседание избранной инициативной группы Общественной палаты Саратовской области.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ОПы, члены группы провелили документы, поданные в состав палаты нового созыва на соответствие действующему законодательству.Напомним, прием документов в состав Общественной палаты начался 30 декабря 2020 года из числа представителей местных общественных объединений, зарегистрированных на территории области.Также были утверждены списки членов палаты из числа утвержденных губернатором области и облдумой.Заседание группы проводил председатель Борис Шинчук. В нем участвовали Юлия Михайлова, Алла Фетисова, Валентина Богданова, Владимир Ташпеков и Татьяна Топилина.В состав группы входят и члены палаты действующего созыва, которые имеют опыт оформления и приема документов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости