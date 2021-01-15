Полицейские Саратова раскрыли угон автомобиля, совершенный в конце ноября 2020 года.- Мужчина оставил без присмотра ВАЗ-2103 около дома на Керамзитовом проезде в Ленинском районе, а его угнали, — рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД.Правоохранители нашли машину, а затем и злоумышленника. В преступлении стали подозревать ранее судимого 21-летнего жителя Энгельса.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.