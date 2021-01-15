В Саратовской области готовится к открытию и первым соревнованиям Дворец водных видов спорта.15 января объект посетил губернатор Валерий Радаев. Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, все оборудование перед этим пройдет испытание.Тренировки стартуют в феврале. Министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов сообщил, что планируется обратиться в федерацию плавательных видов спорта, чтобы на базе Дворца проводились состязания международного уровня.Сейчас Дворец практически готов, здесь имеются три бассейна: плавательный, прыжковый и детский. Трибуны рассчитаны на тысячу мест.Напомним, строительство Дворца водных видов спорта началось в 2014 году, однако, из-за недостаточного финансирования неоднократно приостанавливалось. В 2019 году при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина Дворец водных видов спорта вошел в нацпроект Президента РФ «Демография», после чего работы на объекте возобновились.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.