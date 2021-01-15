В Пугачеве полиция задержала 18-летнего парня, совершившего кражу с чужой карты.- Местная жительница потеряла банковскую карту, а потом ей начали приходить СМС-уведомления о покупках, — рассказала начальник ОИ и ОС ГУ МДВ России по Саратовской области Анастасия Захарова.Злоумышленник потратил более 4 тыс. рублей в трех магазинах и попал на камеры видеонаблюдения.На парня возбудили уголовное дело за кражу и отпустили под подписку о невыезде.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.