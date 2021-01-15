Заседание Президиума прошло под председательством секретаря Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Государственной Думы Николая Панкова. Он отметил, что согласование кандидатур на должности – это большая ответственность перед жителями.- Часто бываю в Духовницком районе, встречаюсь с жителями. Вместе с ними обсуждаем проблемы и ищем способы их решения. Район перспективный, вошел в состав Балаковской агломерации. Константин Нестеров опытный и грамотный специалист. Главное, в своей работе опираться на мнение жителей, – сказал Панков.Он также пожелал Константину Нестерову успехов на этом важном посту.На заседании также приняли ряд кадровых решений. Исполняющим полномочия секретаря Балашовского местного отделения партии стал Роман Логинов. Были назначены исполнительные секретари двух местных отделений партии «Единая Россия» в Балаковском районе и Кировском районе города Саратова. Ими стали Елена Соболева и Анастасия Емельянчева, соответственно. Так же были назначены руководители общественных приемных в Ленинском и Перелюбском местных отделениях.Вопрос о предложении кандидатур для избрания на должность руководителя депутатской фракции «Единая Россия» в Саратовской областной Думе не поднимался.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.