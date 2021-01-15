За минувший год в Саратове 174 человека пострадали от нападения собак – именно столько обращений поступило в СУ СКР региона.Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, 53 человека получили травмы.Сейчас возбуждено уголовное дело о халатности со стороны Комитета по дорожному хозяйству, транспорту и благоустройству. Ведется опрос свидетелей, устанавливается степень и тяжесть вреда здоровью, изучаются траты администрации Саратова на отлов и содержание собак.На брифинге в СУ СКР Саратовской области, посвященном 10-летию образования ведомства, был задан также вопрос о расследовании уголовного дела в отношении руководство частного пансионата «Мирра».По словам первого заместителя руководителя ведомства Олега Мезрина, у 15 постояльцев из 20 (а в пансионате проживали пожилые люди), была обнаружена чесотка. Два человека скончались. Сейчас назначена судебная экспертиза, которая позволит оценить работу персонала учреждения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.