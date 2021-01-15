ГИБДД по Саратову начала проверку видео, на котором запечатлено, как человек катается на сноуборде, прицепившись тросом к автомобилю.Запись была размещена в YouTube 14 января. Инспекторы изучили материал и пришли к выводу, что человек рискует своей жизнью и здоровьем.- Каждый человек, должен понимать, что для прогулок, активного отдыха и развлечений существуют определенные для этого места, там, где не будет риска для жизни и здоровья. Административный штраф, не соизмерим с ценой человеческой жизни. По данному факту сотрудниками ГИБДД назначена проверка, по результатам которой виновные будут привлечены к ответственности, – отметили в ведомстве.Нарушителям грозит штраф до 800 рублей.Госавтоинспекция призывает граждан не нарушать правила дорожного движения. Кроме того, в связи со снегопадом, автомобилистов просят не мешать коммунальным службам убирать снег.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.