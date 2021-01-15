Руководитель Управления ветеринарии Саратовской области Алексей Молчанов 15 января провел брифинг по итогам новогодних каникул.Он подчеркнул, что все ветеринарные станции работали на праздники: с 31 декабря по 10 января там были дежурные. Поступило за этот период 557 обращений от граждан. В основном по вопросам стерилизации животных, но также были случаи вирусных заболеваний, необходимости профилактических прививок и т.д.Кроме того, за время праздников было проведено 16 лабораторных исследований. В шести из них было выявлено бешенство: в Саратовском, Марксовском, Базарно-Карабулакском, Турковском, Хвалынском и Энгельсском районах. В каждом очаге проведена дезинфекция.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.