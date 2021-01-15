Женщину, выкинувшую из окна двух детей в Саратове, могу отправить на принудительное лечение.Об этом на брифинге в СУ СКР, посвященном десятилетию создания ведомства, рассказал его руководитель в регионе Анатолий Говорунов, отвечая на вопрос «КП-Саратов».Он отметил, что сам был на месте преступления на Новоастраханском шоссе.- Очень хорошо помню тот день и это событие, — отметил Говорунов.Сейчас расследование близится к завершению, уже проведена психиатрическая экспертиза женщины, которая 17 октября вышвырнула двух малолетних дочерей из окна.- Есть еще ряд экспертиз, которые завершаются, но они уже не повлияют на оценку событий следствием. Будем просить о применении к матери детей принудительных мер медицинского характера — она психически больна, — уточнил заместитель руководителя Дмитрий Петряйкин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.