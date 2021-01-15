Спорткомплекс «Газовик» в Солнечном-2 должны достроить до конца 2021 года.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, такую задачу поставил Валерий Радаев во время посещения будущего спортобъекта.Пока что проект «Газовика» корректируют, потом будет объявлен аукцион на достройку. Также на территории спорткомплекса будет футбольное поле, площадки для воркаута.«Газовик» начали строить еще в 2013 году по спонсорской программе, но потом работа была заморожена. В 2020 году возведение возобновилось, объект передали в областную собственность.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.