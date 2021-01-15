Депутат Государственной думы России Николай Панков сделал прививку от коронавируса.Об этом он рассказал корреспонденту «КП-Саратов», отметив, что перенес процедуру легко, никаких негативных эффектов не заметил.- У меня прошло все в штатном режиме. Возможно, занятие спортом способствовало, чтобы не было перебоев в организме. Никаких негативных ощущений не было, — отметил депутат.Он напомнил, что сейчас в Саратовской области начат второй этап прививочной кампании в связи с поступлением вакцины для населения. Ранее прививали ряд категорий по профессиям – педагогические работники и медики. Но теперь жители могут обращаться в поликлиники, записываться на прививку и проходить процедуру.Николай Панков подчеркнул, что вакцинация является добровольной.Напомним, ранее сообщалось, что прививку от коронавируса сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Журналисты «КП-Саратов» также записались на вакцинацию, некоторые уже привились.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как обычные саратовцы могут привиться от коронавирусаЗанимать очередь нужно уже сейчас, вакцинируют в порядке поступления препарата(подробнее)ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.