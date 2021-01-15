В отношении прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова возбуждено три уголовных дела.Об этом на брифинге в СУ СКР региона заявил заместитель руководителя ведомства Дмитрий Петряйкин.Однако, по его словам, каких-то подробностей расследования он сообщить не может в интересах следствия.Напомним, ранее сообщалось о двух уголовных делах в отношении Пригарова – оба о крупных злоупотреблениях служебными полномочиями и получении взяток от руководителей коммерческих организаций. Выяснилось, что третье дело - также о злоупотреблении полномочиями.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.