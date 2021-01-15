В Хвалынске прокуратура нашла 25 сайтов с запрещенной информацией.- На страницах интернет-ресурсов предлагалось купить больничные листы и медицинские справки, водительские удостоверения, технические паспорта об осмотре транспортных средств, трудовые книжки, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве Саратовской области.Любой мог зайти на эти сайты без регистрации.В итоге суд признал эту информацию запрещенной к распространению.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.