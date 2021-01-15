В Саратовской области сегодня, 15 января, из-за коронавируса полностью закрыты две школы — в Марксовском и Аркадакском районах.- Из-за заносов на дорогах для 280 учеников 12 школ Воскресенского, Озинского, Петровского районов отменен подвоз к учебным заведениям, — сообщили «КП-Саратов» в Минобразе региона.Из-за ОРВИ и гриппа закрыта школа в Энгельсском районе, 38 детей переведены на «дистанционку». Частично закрыт класс в школе Калининского района, из 112 учеников трое учатся на дому.В штатном режиме работают 898 школ, это 247 901 ученик. 13 школ работают в смешанной форме: 283 ребенка дистанционно, 1521 — очно.В двух детсадах в Саратове и Озинках из-за COVID-19 закрыто две группы — это 43 воспитанника и четверо воспитателей. Из-за ОРВИ и гриппа также не работают две группы дошкольников в Петровском и Энгельсском районах.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.