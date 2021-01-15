Сегодня, 15 января, в Саратове депутат Государственной думы России Николай Панков встретился с журналистами некоторых районных и областных изданий.Как сообщил присутствовавший на встрече корреспондент «КП-Саратов», основной целью встречи было поздравление работников СМИ с Днем печати, но разговор перешел и на текущие острые проблемы области и города. Часть из них, как отметил Панков, удалось решить совместно.- Вместе удалось отстоять интересы жителей, и решить ряд проблем. Сняли в областной думе законопроект, который перекладывал вопросы финансирования работы технических работников школ на местные бюджеты, остановили решение о росте взносов на капремонт — это только из свежих примеров, — напомнил Панков.Он заметил, что о ряде проблем и вопросов узнал именно через публикации СМИ.Так, редактор газеты «АиФ-Саратов» Ольга Трушкина подняла тему судебных исков к жителям аварийных домов, которые стали заложниками нового законодательства и теперь могут оказаться на улице вместо новых квартир. На встрече с Николаем Панковым решили эту тему изучить подробнее.На встрече присутствовали редактора изданий из отдаленных районов области, журналисты и редактора областных СМИ.- Год по-разному у всех складывался, но он научил нас всех более бережно относиться к каждому, к близким, к знакомым, просто нашим соотечественникам, — заметил Панков в заключении встречи.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.