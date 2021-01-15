В 2020 году на поезда дальнего следования, отправлявшиеся с вокзалов и станций Приволжской железной дороги, было оформлено более 1 млн 16 тыс. электронных билетов через Интернет. Доля онлайн-продаж составила 56% от общего количества реализованных в этот период билетов. Напомним, по итогам 2019 года данный показатель составлял 50,7%.Большая часть электронных билетов — 75% от общего количества — оформлена через официальный сайт ОАО «РЖД».Услугой электронной регистрации на поезд воспользовались почти 837 тыс. пассажиров.***В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам оформлять проездные документы, пользуясь удаленными сервисами.Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android или iOS доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». С его помощью можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности.Подробную информацию о правилах оформления электронного билета можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.