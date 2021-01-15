В полицию Якутска обратились две местные жительницы с заявлениями о мошенничестве.Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по республике Саха, они встретили одну и ту же гадалку в интернете. Одна из женщин попросила ведунью вернуть похищенные аферистами деньги, а другая снять порчу.Та пообещала все сделать, но для этого нужно было купить иерусалимские свечи и дать денег монахиням.Доверчивые гражданки выделили на это 270 тыс. рублей, после чего злоумышленница перестала выходить на связь.Полиция разыскала злоумышленницу, ей оказалась 52-летняя жительница Саратовской области, живущая в Самаре.Она сразу во всем призналась, женщину отпустили под подписку о невыезде. Гражданка возместила причиненный ущерб, на нее завели уголовное дело.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.