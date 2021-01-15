В Саратовской области зарегистрированы очередные смерти от коронавируса.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, за сутки скончались шесть человек. В общей сложности число смертей от COVID-19 достигло 465.Утром 15 января стало известно о смерти трех женщин и трех мужчин. У всех имелись хронические заболевания.- 37-летний мужчина с неконтролируемой гипертензией, инфарктом головного мозга,- 41-летний мужчина с циррозом печени, хроническим панкреатитом, закрытой черепно-мозговой травмой в анамнезе, хронической алкогольной интоксикацией,- 55-летняя женщина с ожирением 3-4 степени и ревматоидным артритом;- 69-летняя женщина с сахарным диабетом с множественными осложнениями, вторичной артериальной гипертензией,- 72-летний мужчина с гипертонической болезнью, диффузным кардиосклерозом,- 73-летний мужчина с сахарным диабетом с множественными осложнениями, вторичной артериальной гипертензией.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.