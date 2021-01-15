Сегодня, 15 января, две улицы в Саратове остались без воды.Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», жителям 2-й Садовой улицы на участке от Рахова до Чернышевского придется подождать ориентировочно до 16:00, Тархова, 19б, 21А, 21б, 23, 25/23, 25, 25А, 27, 27А, 29 — до 15:00.Ограничения связаны с работами на коммуникациях.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.