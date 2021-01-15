Железнодорожный переезд на пятом километре перегона Саратов-3 – Примыкание, на пересечении с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе города закрывают из-за ремонта.Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, ограничения продлятся с 21:00 17 января до 4:00 18 января.Объезд объекта возможен на шестом километре станции Примыкание.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.