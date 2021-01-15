Сегодня, 15 января, движение автобусов между Пензой и Саратовом возобновилось.Напомним, ранее такое решение приняло правительство соседнего региона из-за непогоды.- В штатном режиме работают саратовский автовокзал, аэропорт «Гагарин». АО «Саратовская ППК» соблюдает точный график движения электропоездов, — сообщили «КП-Саратов» в областном Минтрансе.Муниципальные, региональные и федеральные дороги очищают, но граждан все равно предупреждают, что лучше воздержаться от поездок.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.