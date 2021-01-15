Саратовцы неоднократно жаловались на точки по продаже спиртным на проспекте 50 лет Октября, 85г и 1-м Топольчанском проезде, 7.Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, правоохранители за два года составили шесть протоколов на первый объект, выписали штрафов на 260 тыс. рублей. Суды оштрафовали собственника второго на 50 тыс. рублей.Данные о нарушениях направили в министерство экономического развития Саратовской области, торговые точки лишили лицензии.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.