В Духовницком Саратовской области полиция задержала подозреваемого в ограблении.- В 18:20 14 января 37-летний мужчина обратился с заявлением. В квартире по улице Пугачевская после распития 36-летний собутыльник избил его и забрал телефон BQ с наушниками, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.Полицейские поймали злоумышленника, ранее судимого за кражу и угрозу убийством. У него забрали похищенное и возбудили дело.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.