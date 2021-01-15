Утром 14 января с улицы Буровая в Саратове был госпитализирован 38-летний мужчина.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии: резаная рана шеи справа, большая потеря крови, геморрагический шок.Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.Задержан 44-летний подозреваемый, решается вопрос о мере пресечения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.