В минувшие сутки отдаленные районы Саратова очищали от снега более 50 единиц техники и свыше 30 человек.- Несмотря на то, что основные дороги в Поливановке, Иволгино, Увеке, Юбилейном и Комсомольском поселках приведены в состояние беспрепятственного передвижения, есть достаточное количество остающихся под покровом снега улиц и тротуаров, — сообщил первый заммэра города Сергей Грачев.По его словам, количество техники для работы в отдаленных поселках будет увеличиваться.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.