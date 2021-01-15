В Энгельсе Саратовской области вечером 14 января горело здание на территории ЖБК-3.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар начался в неэксплуатируемом металлокаркасном здании на проспекте Строителей.Площадь возгорания составила 100 кв. метров. Установлено, что внутри горел мусор.На тушения выезжали восемь пожарных расчетов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.