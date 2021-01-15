Прокуратура Саратова после снегопадов 13 и 14 января провела проверку и установила, что неэффективная уборка города связана с отсутствием надлежащей организации работы, нерациональным использованием объектов муниципальной собственности и иными нарушениями.Прокуроры выяснили, что по состоянию на 11 часов 14 января 2021 года использовалось лишь 265 единиц специализированной техники, а еще 184 единицы технических средств (117 транспортных средств МБУ и 67 транспортных средств, предусмотренных муниципальными контрактами) простаивали.К примеру, из-за несвоевременного ремонта, как силами МБУ, а так и по контрактам с третьими лицами, длительное время простаивают 54 единицы специализированной техники.Выяснилось, что городские власти не принимают меры по заполнению 33 вакансий водителей, поэтому часть техники также простаивает.- Имеют место и иные факты ненадлежащего использования ресурсов, которыми располагает муниципалитет, — заявили в прокуратуре Саратова.Кроме того, отсутствие до сих пор специального полигона создает предпосылки для несанкционированного складирования снега с нарушением требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.- Причиной допущенных нарушений закона послужило ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей ответственными лицами и отсутствие должного контроля со стороны руководства администрации муниципального образования, — сообщили в надзорном органе.Прокурор города 15 января внес главе Саратова представление с требованием незамедлительного устранения нарушений.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.