В связи с обильными снегопадами на территории Новобурасского района проводятся работы по расчистке от снега автомобильных дорог, обочин, мостов, транспортных развязок, пешеходных тротуаров.Об этом рассказал глава района Алексей Воробьев.Сейчас в муниципалитете все силы брошены на расчистку автодорог и придомовых территорий, задействована спецтехника МУ «Благоустройство», специализированной организации ОАО «Тепловская ДорПМК», коммунальных служб ООО «Вектор-2002» и ООО «Водоканал». Большую помощь в борьбе со снежными заносами оказывают крестьянско-фермерские хозяйства, выделившие спецтехнику для расчистки дорог от снега. Всего на автодорогах общего пользования местного значения работает 13 единиц снегоуборочной техники, на региональных и сельских дорогах — 12 единиц. Кроме того, в р.п. Новые Бурасы рабочие МУ «Благоустройство» расчищают территории социально-значимых объектов и придомовые территории.- При проведении мероприятий по расчистке снега приоритет отдается центральным дорогам, развязкам, по которым движется основной поток транспорта, в том числе общественного, а также территориям, прилегающим к социальным учреждениям. Кроме того, ведется обработка дорог противогололедными материалами, при усилении снегопада планируется мобилизация всех возможных сил и средств, которые предоставляются ресурсоснабжающими организациями и предприятиями Новобурасского муниципального района, — добавил Воробьев.Круглосуточно работает горячая линия администрации, ЕДДС. Оставить заявку на расчистку автодорог и придомовых территорий жители могут по тел.: - 8 (8 45 57) 2-12-49, 2-17-51.