Вчера вечером, 14 января, на 2-й Дачной в Саратове случилась авария.- В 21:50 на проспекте 50 лет Октября, 75а 55-летний водитель снегоуборочного «КамАЗа» нарушил правила маневрирования и допустил столкновение с Daewoo Nexia, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.В ДТП пострадал 22-летний шофер иномарки. Его госпитализировали.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.