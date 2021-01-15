В Ртищеве Саратовской области найден труп мужчины.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено в частном доме на улице Ленинградская.Личность погибшего пока не установлена, эксперт обнаружил на его теле две колото-резаные раны на животе.Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Необходимо установить личность погибшего и причину смерти.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.