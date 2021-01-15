Сегодня, 15 января, в Саратовской области ожидается снег во второй половине дня, местами сильный.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, местами будет туман с видимостью 500 метров и менее, гололед и изморозь.На дорогах снежные заносы, гололедица.Ветер подует с востока со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 15 м/с.Столбик термометра опустится до -4…-9 градусов.Напомним, год назад в этот день была нулевая температура, изморозь и туман.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.