ГИБДД Саратова в очередной раз напоминает автомобилистам об опасности вождения в погодных условиях.Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, движение на дорогах осложнено непогодой.- Будьте предельно внимательными на дороге, избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения, а также не превышайте скорость. Не менее важно соблюдать безопасную дистанцию: на скользкой дороге особенно велика опасность массовых ДТП, когда при столкновении двух автомобилей движущиеся сзади не успевают затормозить, – подчеркнули в Госавтоинспекции.Автомобилистов призывают не мешать работе дорожной техники, которая убирает снег.- В целях бесперебойной работы снегоуборочной техники, как днем так и ночью, напоминаем о неукоснительном соблюдении правил остановки и стоянки, особенно требований знаков 3.29 и 3.30 (запрещение стоянки по четным и нечетным числам), – отметили в ГИБДД.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.