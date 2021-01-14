В Саратовской области снегопад пока не прекращается.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в связи с метелью объявлен желтый уровень опасности.Снег будет идти до конца дня, всю ночь и в первой половине пятницы, причем завтра интенсивность осадков увеличится, выпадет до 19 мм.В Саратове и по области ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Ночью ветер усилится, ожидаются порывы.Дороги вновь могут оказаться в плену снежных заносов и покрыты льдом.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.