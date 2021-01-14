В Балакове Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера.Следствие считает, что днем 29 сентября он с приятелем увидел на улице 22-летнюю девушку – продавца в близлежащем магазине, которую он знал. Мужчины пригласили ее прогуляться по парку и попить пива.Во время променада они устроились на лавочке возле дома злоумышленника на улице Комарова. Когда друг отлучился, злоумышленник позвал даму к себе в квартиру, та отказалась.В ответ на это мужчина затащил девушку силой в подъезд, потом в квартиру, запер дверь и надругался. Девушку от изнасилования спас вернувшийся приятель, который услышал звуки борьбы и крики. Он вызвал полицию.Сейчас обвиняемый находится под стражей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.