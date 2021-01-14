Жители микрорайона «Энгельс-1» (Летный городок) обратились с открытым письмом к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой помочь в передаче земельного участка для строительства новой школы от Минобороны в собственность Энгельсского района.Обращение опубликовано в Инстаграм директора СРОО «Комитет многодетных семей» Ирины Алешиной.Как говорится в письме, ученики, расположенной в «Летке» школы — образовательного центра имени Героя Советского Союза Расковой М. М. учатся в крайне стесненных условиях. Здание общеобразовательного учебного центра не рассчитано на имеющееся количество обучающихся — около 2 тыс. человек.- В тесноте дети сидят буквально «друг у друга на головах», в здании нет необходимого количества санузлов и своей столовой. Такая ситуация возникла из-за закрытия расположенной рядом школы №23 в связи с ее аварийностью и переводом учеников в одно здание, — уточняют авторы обращения.Сообщается, что в результате обращения к местным властям выяснилось, что основная проблема заключается в отсутствии в муниципальной собственности земельного участка необходимых размеров под строительство школы на территории микрорайона. При этом рядом с основным зданием действующей школы имеется земельный участок необходимых размеров, но он передан в постоянное пользование для нужд министерства обороны — на нем расположен стадион, который находится в полуразрушенном состоянии.- Мы просим вас о помощи и содействии в передаче этого земельного участка в собственность Энгельсского муниципального района, чтобы строительство школы началось как можно быстрее.По информации, предоставленной местными и региональным властями, обращения по данному вопросу были направлены в министерство обороны, но ответ до настоящего времени так и не получен, — отметили авторы обращения к министру обороны Сергею Шойгу.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.