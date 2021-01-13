Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей за 11 месяцев 2020 года в Саратовской области составило 97,9% к аналогичному уровню 2019 года, что выше, чем в среднем по ПФО. Здесь по темпам поступления НДФЛ область поднялась с десятого на первое место в округе, заняла 11 место по РФ.В своем докладе 13 января на совещании у губернатора по итогам 2020 года министр финансов Вадим Ойкин отметил, что объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составил 67,7 млрд рублей, назначения были исполнены на 101,5%. Выше уровня 2019 года на 15,6% поступили акцизы, на 12,9% — транспортный налог.В прошлом году были исполнены все социальные обязательства, объем которых составил 22 млрд. рублей, сохранен весь перечень социальной помощи населению области, проведена индексация размеров выплат.Значительные объемы выделены региону при непосредственной поддержке спикера ГД Вячеслава Володина. Был закрыт дефицит территориальной программы бесплатной медпомощи. Полученные 3 млрд рублей позволили оснастить диагностическим оборудованием поликлиники Саратова, службу скорой медпомощи. 1 млрд рублей был направлен на ремонт и обновление материально-технической базы ряда образовательных учреждений.- Сейчас нужно эффективно отрабатывать все конкурсные процедуры и приступать к исполнению программных и проектных мероприятий текущего года, — поставил задачу глава региона.