В Саратовской области за сутки пять человек умерли от коронавируса.Количество скончавшихся на 12 января составляет 449.В региональном Минздраве «КП-Саратов» сообщили, что умерли трое мужчин и две женщины от 46 до 62 лет:Мужчина 46 лет, страдавший гипертонической нефропатией, хронической болезнью почек, поливалентной анемией.Женщина 62 лет, течение коронавирусной инфекции у нее осложнилось острым миокардитом, серозно-гнойной пневмонией, двусторонним гидротораксом, страдала сопутствующей коронарной патологией.Мужчина 61 года с сахарным диабетом, желчнокаменной, мочекаменной болезнью, хроническим панкреатитом.Мужчина 49 лет, страдавший сахарным диабетом с множественными осложнениями, гипертонической болезнью.Женщина 58 лет с ишемической болезнью сердца.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.