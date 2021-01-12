В Саратове сотрудники транспортной полиции задержали хулигана в поезде.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина устроил дебош в поезде №353 Адлер — Пермь.Оказалось, что 45-летний пьяный житель Татарстана принялся нецензурно браниться и разбил стекло двери в тамбуре.После этого гражданина высадили из поезда. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении и возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сейчас мужчина арестован. Ему грозит срок до пяти лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.