В правительстве Саратовской области прокомментировали ситуацию с домом на улице Звездная в Вольске.Ранее «КП-Саратов» писала, что дом, где выделены квартиры детям-сиротам, заливает сточными водами из канализации.- В 2017 году министерством строительства и ЖКХ Саратовской области было предоставлено гражданам из числа детей-сирот 42 квартиры в корпусе №1 дома №10а на улице Звездная в Вольске. В декабре 2020 года в министерство обратилась жительница дома с жалобой на прорыв канализации. По данному обращению Минстрой направил письмо застройщику для проведения проверки по факту, указанному в обращении, и устранения выявленных недостатков. На сегодняшний день ответ не был получен. В ближайшее время специалистами министерства строительства и ЖКХ области будет осуществлен выезд на место для проверки фактов, указанных в обращении и в публикациях СМИ, и для дальнейшего принятия необходимых мер, — отметили в правительстве области.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.