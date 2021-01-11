В Саратовской области за первые десять дней 2021 года зарегистрировано 114 пожаров.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в них погибли пять человек, еще четверо пострадали.По сравнению с новогодними каникулами прошлого года, число пожаров выросло на 5%.В основном горели дома и надворные постройки из частного сектора. Кроме того, 4 января на Московском шоссе полыхало производственное здание на площади тысяча кв. метров. Уничтожены восемь автомобилей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.