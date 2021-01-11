В Саратове будут судить бывшего администратора ГБУ «Управляющая компания «Сельхозрынок».Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взяток от арендаторов рынка на Усть-Курдюмской.По версии следствия, с марта по апрель 2020 года он получил взятки четыре раза по 47, 42, 31 и 18 тыс. рублей. За эти деньги он должен был обеспечить торговцам свободную работу без документов, избавить их от проверок контролеров, а также позволить монопольно продавать некоторые товары.Это было выявлено сотрудниками отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями.Дело направлено в суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.