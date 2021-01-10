Саратовцы через Instagram-аккаунт микрорайона «Звезда» пожаловались на очистку дорог от снега.После проверки с участием руководителя управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Саратовской области Олега Петрова сотрудники лицея «Звезда» начали убирать вверенную территорию.Горожане пожаловались на то, что в новый детский сад «Звездочка» с проверками никто не торопится, хотя соответствующие обращения в адрес председателя ГД Вячеслава Володина, мэра Саратова Михаила Исаева и бывшего прокурора Саратова Сергея Ломакина были не раз.А еще напомнили о вопиющем случае — как учителей отвозили на место приземления Юрия Гагарина для очистки снега.Они попросили Вячеслава Володина сообщать о своих визитах в соцобъекты и чтобы тот говорил о посещении каждой школы, переулка и двора на местности. Ведь только при таких условиях эти территории начинают убирать.Граждане пожаловались на то, что сотрудников соцсферы заставляют в свой законный выходной день убирать город.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.