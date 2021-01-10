Власти Энгельсского района не смогли решить проблему с последствиями затяжного снегопада руками одних только коммунальных служб.Для уборки Парка покорителей космоса привлекли учителей.На эту ситуацию отреагировал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он пригрозил главе района Алексею Стрельникову увольнением, если такая ситуация повторится еще хотя бы раз.Валерий Радаев подчеркнул, что работать должны специалисты профильных служб, специалисты которых получают за это деньги.Как стало известно \\"КП-Саратов\\", на расчистку от снега общественных территорий в других точках Энгельса также привлекли педагогов. По сообщению корреспондента \\"КП-Саратов\\", женщины-учителя с мужьями днем 10 января были привлечены к расчистке снега и льда вокруг монумента Победы и вечного огня на набережной имени Рудченко. Фотографироваться и назвать свои имена они категорически отказались.В конце декабря сообщалось, что депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан заступил на должность заместителя главы администрации по соцсфере в администрации Энгельсского района.Напомним, в прошлом году такие инциденты происходили в Саратове. Педагогов школы №95 заставляли убирать снег в мешки.Это закончилось увольнением начальника отдела образования администрации Октябрьского района и выговорами заместителю главы администрации района по социальной сфере и директору учреждения. В этом году в Саратове обошлись без привлечения педагогов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.