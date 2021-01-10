Депутат ГД Николай Панков рассказал об устранении последствий снегопада в Саратове и Энгельсе.-Зачем главе давать команду и работников соцсферы использовать на очистке снега. Конечно , разберём этот случай. Думаю партийное взыскание Алексею Стрельникову поможет принимать правильные решения в пользу людей, — сказал народный избранник о плохой уборке в Энгельсе.Он отметил, что областной центр ушел от «привлечения учителей, работают дворники и общественные советы».Напомним, ранее депутат ГД говорил о необходимости привлекать к ответственности глав районов за плохую уборку снега.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.