Саратовская область планирует приобрести 250 автомобилей для доставки врачей к пациентам на дом и перевозки их в больницы.Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram глава региона Валерий Радаев.Закупку осуществят в рамках программы, рассчитанной на пять лет.Он напомнил, что при поддержке председателя ГД Вячеслава Володина регион получил 71 автомобиль для скорой помощи, а поликлиники и районные больницы получили 49 легковушек для неотложных вызовов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.