Сегодня, 9 января, на расчистку улиц Саратова от снега вышли 126 рабочих и 251 единица техники.Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ночью работами занимались 230 машин, за сутки с улиц города вывезли свыше 4200 кубометров последствий осадков.Особенное внимание уделяется спускам и подъемам, тротуарам, путям к остановкам и объектам соцсферы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.