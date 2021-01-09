Утром 8 января в квартире дома на Малыковской улице в Вольске было обнаружено тело 33-летней местной жительницы.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, следователь вместе с судебным экспертом осмотрели место происшествия. На ее голове и в области лица обнаружены множественные кровоподтеки.Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины ее смерти.По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.