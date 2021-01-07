В Бобровке Марксовского района сегодня утром, 7 января, случился смертельный пожар.- По предварительным данным, около 05:30 сторож организации заметил неподалеку в строении возгорание и позвонил 01. Пламя потушили и под фрагментами здания нашли тело мужчины со следами термического воздействия, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.Следователи организовали доследственную проверку и признаков насильственной смерти на трупе не нашли.Помещение отапливалось печкой «буржуйкой». Предполагается, именно она стала причиной трагедии.Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.