В Саратовской области на сегодняшнее утро, 7 января, зарегистрировано еще 253 случая коронавируса.Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее количество зараженных — 37 178, а выздоровевших — 31 755. За сутки выписали 248 человек.Больше всего новых случаев на утро 7 января выявлено в Саратове — 117, Энгельсском районе — 32 и Балаковском — 21.С пневмонией коронавирус протекает у 144 пациентов, с признаками ОРВИ — у 102, бессимптомно COVID-19 переносят семь человек.Среди 253 зараженных 16 детей до 14 лет и 110 — старше 60 лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.