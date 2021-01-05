В 2021 году начнется строительство трассы «Меридиан».Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в видеообращении на странице своих сторонников в Инстаграм, трасса Гамбург — Шанхай соединит Европу и Азию. Дорога пройдет по диагонали Саратовской области: от Перелюбского до Турковского района.- Для нас это очень важное решение, не только улучшающее транспортное обеспечение жителей региона, но это и развитие экономики, — отметил Володин.Также он сообщил, что на федеральный уровень передают дороги Северного и Южного подхода к аэропорту «Гагарин», это около 26 км.По словам спикера Госдумы, это позволит разгрузить областной бюджет и позволить больше выделять на строительство региональных, муниципальных дорог.Стоит отметить, что в рамках Южного подхода также построят путепровод для объезда поселка Дубки.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.